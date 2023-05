Brann i skur i Kvinnherad

Det brenn i ein bygning som blir skildra som eit skur ved Geitavika i Kvinnherad, melder politiet. Dei skriv at bygninga blir skildra som eit falleferdig skur. Det skal ikkje vera folk på staden, men fleire skur i nærleiken. Det er fare for at brannen kan spreia seg til desse. Politiet og brannvesenet er på veg til staden.