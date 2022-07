Brann i restaurant i Bergen slukket

Det er meldt om røykutvikling og mulige flammer i en bygård i Neumannsgaten i Bergen sentrum, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

110 Vest skriver på Twitter at det brenner i en restaurant. og at brannvesener er på stedet.

Vaktkommandør hos 110 Vest, Tore Fanebust, forteller at det skal ha blitt meldt om flammer fra en komfyr i lokalet. Restauranten var stengt for dagen, og de to ansatte som var til stede ble raskt evakuert.

– Brannvesenet er på stedet og har kontroll nå, forteller Fanebust.

Brannen er slukket og lokalet ventileres.