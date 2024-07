Brann i rekkehus på Bømlo

Nødetatene rykket onsdag ut etter melding om brann i et rekkehus på Bremnes på Bømlo.

I en oppdatering klokken 13.15 skriver politiet at alle beboere er gjort rede for, og at det ikke er meldt om personskader.

Brannen er nå under kontroll. Politiet har opprettet sak på brannen.