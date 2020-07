Brann i rekkehus i Florø

Klokka 13.43 rykka naudetatane ut til melding om bygningsbrann på Torvmyrane i Florø. Brannvesenet er framme og har starta sløkkingsarbeid. Det skal vere mykje røyk og opne flammar.

– Per no har vi ikkje kontroll, seier vaktleiar Terje Brandsøy i alarmsentralen.

Brannen har spreidd seg og det brenn no i to bueiningar, og det er fare for spreiing til dei to siste bueiningane. Det skal ikkje vere personar inne i bueiningane opplyser Brandsøy.

Han seier at dei har bedt om forsterkingar frå det lokale brannvesenet i Eikefjorden for å handtere situasjonen.