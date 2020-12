Seint på kvelden nyttårsaftan vart det brått travelt for naudetatane i Bergen.

Like etter klokka 21.30 kom det melding om brann i ein einebustad i Steinsviken i Bergen.

Så, klokka 22.04 meldte politiet om brann i ein einebustad på Nattlandsfjellet i Bergen.

I Steinsviken var det brann i ein einebustad i rekke. 110-sentralen meldte om opne flammar på taket og stor røykutvikling.

Røykdykkarar vart sendt inn i huset for å gjere sløkkeinnsats og søke etter moglege bebuarar.

Ifølge politiet har dei fått tilbakemelding på at det ikkje skal vere folk i huset.

– Vi har førebels ikkje fått bekrefta oversikt over bebuarar i huset, men ingen er meldt sakna, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NRK.

BRANN I EINEBUSTAD: Brannvesenet klarte å få kontroll på brannen i Steinsviken, før den spreidde seg til andre hus. Foto: Therese Pisani / NRK

Naboar evakuerte frå fire hus

Det var fare for spreiing, opplyste brannvesenet.

Naboar frå fire hus i nærleiken vart difor evakuerte. To personar får tilsyn av ambulansepersonell etter å ha blitt utsette for røyk.

Klokka 22.15 melder brannvesenet at dei har kontroll på brannen i rekkehuset på Sandsli.

Til Bergens Tidende opplyser innsatsleiar på staden at 23 personar vart evakuert frå dei fire nabohusa.

Brann på Nattlandsfjellet

Også på Nattlandsfjellet er det meldt om brann i ein bustad, opplyser politiet.

Også her er det meldt om flammar på taket. Det skal brenne i eit loft.

– Her skal det vera kontroll på alle bebuarane i huset. Førebels er det ikkje vurdert som fare for spreiing til andre hus her, opplyser operasjonsleiar Rebnord.

Ifølge politiet er 17 personar evakuerte grunna bustadbrannen. Ingen er meldt skadd førebels, seier politiet.

Det betyr at totalt 40 personar er evakuerte frå dei to brannane på Sandsli og på Nattlandsfjellet.

110-sentralen melder at dei har flytta ein brannbil frå oppdraget på Sandsli, til brannen på Nattlandsfjellet.