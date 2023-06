Brann i personbil i Bergen

Brannvesenet er på veg til Bontveitvegen i Bergen etter melding om brann i personbil.

– Klokka 11:36 fekk vi inn ei trippelvarsling til 110 Vest om at det skal brenne i motorrommet på ein personbil, seier Jostein Steinsland Hauge ved 110-sentralen. Han seier at det er opne flammar, men at det ikkje skal vere fare for spreiing.

Klokka 12:32 skriv 110 Vest på Twitter at brannen er sløkt.