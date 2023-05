Brann i naust på Tollaksøya

Ved 13-tida melde brannvesenet at det brann i eit naust på Tollaksøya i Kinn kommune. Klokka 13.38 melder politiet at det var eit branntilløp som no er sløkt. Det var personen som melde frå om brannen som sløkte han. Politi og brannvesen er på veg til staden for å kontrollera og undersøka.