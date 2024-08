Brann i naust i Austrheim

Naudetatane er på veg til brann i eit naust på Øksnes på Fosnøyna i Austrheim. 110 Vest opplyser at det truleg er ein fritidsbustad og at bygget er overtent. – Brannvesenet var framme 06.15 og dei melde det var overtent. Dei starta sløkking umiddelbart, seier vaktkommandør Håkon Myking. Det er ikkje teikn på at det har vore folk i bygget. Det er heller ikkje spreiingsfare, opplyser 110 Vest. Klokka 06:52 opplyser politiet at dei har vore i kontakt med eigar, som stadfestar at ingen personar har vore i bygget i natt.