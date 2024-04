Brann i Møllevegen i Vaksdal

Nødetatene har rykket ut etter melding om brann i en silo til Felleskjøpet. 110-sentralen melder kl 13:38 at brannen er slukket og at det ikke er observert åpne flammer, men at det er høy temperatur i området.

Ambulanse og politi er på veg.