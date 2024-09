Brann i leilegheitsbygg sløkt

Det brant i eit leilegheitsbygg i Lotheveien i Bergen måndag kveld.

Tre bygningar ligg tett i tett, og det brant i det i midten, ifølge Vest politidistrikt. Brennvesenet fikk melding om brannen klokka 20, og ein halvtime seinere var den sløkt.

Politiet melder at ingen er i bygget, som er under rehabilitering. Alle naudetatane er på staden, og det var ikkje behov for å evakuere fleire bygningar.

– Røykdykkarar held på med å lokalisere varmgangen, sa vaktkommandør Håkon Myking i 110-sentralen til NRK.

Ifølge politiet tok det fyr i ein støvsugar, som er heilt utbrend. Det brant også i parketten. Ingen blei skada.