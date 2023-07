Brann i konteiner ved hotell

Det ble meldt om en ulmebrann i en konteiner ved et hotell på Flesland i Bergen i natt. Melderen hadde selv slukket brannen med et pulverappart da brannvesenet kom til stedet. De dynket konteineren med vann for at brannen ikke skulle blusse opp igjen. Gjestene ved hotellet ble ikke evakuert.