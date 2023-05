Brann i konteinar ved E39 på Fitjar

Brannvesenet rykkjer ut for kontroll av ein brann i ein konteinar på Fitjar, melder dei på Twitter. Det skal vera røykutvikling frå konteinaren som står like ved E39 på Raunholm. Klokka 14.35 melder politiet at brannen er delvis under kontroll. Politiet er også på veg til staden. E39 var delvis stengd på grunn av mykje røyk, men er no open att.