Brann i knuseverk i Årdal

Det brenn i eit transportband mellom to maskiner ved knuseverket på Årdalstangen i Årdal. 110 Vest opplyser at bandet er av gummi slik at det er ein god del røyk, men det skal ikkje vere fare for spreiing. Det er heller ikkje meldt om personskade. Brannvesenet har starta sløkking.

Klokka 13 melder 110 Vest at brannen er sløkt, og at dei driv med utlufting.