Brann i husvegg i Bergen

Nødetatene har rykket ut til Fyllingsdalen i Bergen etter melding om brann i ytterveggen på en blokk.

– Vi fikk melding fra brannvesenet klokken 21.32 om at det brant i noen lekematter utenfor et hus på en adresse der. Disse gummimattene lå tett inntil veggen, også har det videre tatt fyr i veggen, sier operasjonsleder Helge Blindheim i politiet.

Klokken 21.46 melder brannvesenet at de har kontroll på stedet.

– Vi har fått meldinger om at det skal ha vært noen ungdommer i nærheten av området. Vi mistenker at noen har tent på disse gummimattene. Alt tyder på at dette er påtent, sier Blindheim.

Han opplyser at det ikke er meldt om noen skadde personer. Det er materielle skader på huset, men det er foreløpig usikkert hvor store skader det er snakk om. Politiet oppretter sak.