Brann i grillhytte i Gulen

110-sentralen Vest melder at ei grillhytte i Gulen er overtent. Brannvesenet er på staden og driv sløkking. – Hytta er omtrent brent ned no. Det skal ikkje vere spreiingsfare til bygg rundt, seier vaktkommandør Helge Lund. Litt før kl. 10 melde 110-sentralen Vest at brannvesenet har kontroll på brannen.