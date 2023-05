Brann i godstog i Vaksdal

Det har kommet melding om brann i et godstog ved innløpet i en togtunnel i Vaksdal. E16 fra Dalevåg til Dalseid er stengt på grunn av brannen.

Lokfører skal være eneste ombord, og har kommet seg ut. Det har ikke blitt opplyst om skader. Røyken har begynnt å avta fra toget. Vest politidistrikt skriver på Twitter at årsaken skal være varmgang i motor, og at forholdene undersøkes ytterligere. Det er ingen umiddelbar fare for brann.

Politi og ambulanse er på vei, og brannvesenet har ankommet stedet.

Det er ukjent hvor stort godstoget er, og hva det frakter.