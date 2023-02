Brann i frityrgryte sløkt

Klokka 16.20 melde politiet at det brann i ei leilegheit i Adolph Bergs vei i Bergen. Like over halv fem er brannen sløkt. Brannvesenet er på staden. Dei melder at det skal ha vore brann i ei frityrgryte, og at det har brent i nokre kjøkenskåp. Dei må riva ein del for å få kontrollert staden.