Brann i Fretex-konteinarar

Brannvesenet har rykt ut til Osvegen i Bergen etter melding om brann i fleire konteinarar. Dei tilhøyrer Fretex, ifølge Vest politidistrikt. Naudetatane melde 21.35 at brannen var under kontroll, og at det ikkje var nokon fare for spreiing.