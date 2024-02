Brann i flere kjøretøy på Osterøy – 12 boliger evakuert

Politiet melder at det brenner i en varebil ved Valestrandsfossen på Osterøy. Brannvesenet har rykket ut.

– Full overtenning, skriver politiet på X.

Ingen personer er i kjøretøyet. De nærmeste beboerne er evakuert, og det kommer mye røyk fra varebilen. Politiet ber beboere i området om å holde vinduer og dører lukket.

12 boliger er evakuert, og ungdomshuset på Valestrand åpnes for de evakuerte. 13 beboere evakuert.

Kl. 13.28 melder politiet at det står flere biler på eiendommen og at brannen har spredt seg til flere kjøretøy.

– Situasjonen er at vi ikke har kontroll. Det er fremdeles åpne flammer. Gassen som er lagret på område gjør det vanskelig for oss. Vi har satt en grense på 300 meter, så vi holder avstand og spyler vann på brannen, sier Tore Fanebust i Bergen brannvesen til NRK.

Politiet melder at det per nå ikke er fare for spredning til nabobygg. Røyken har avtatt, og brannvesenet holder på å kjøle ned varebilen.

Varebilen står på et privat område. Politiet skriver at det er mulig at det blir oppbevart gass i bilen, og at det mulig at det oppbevares eksplosive gasser på selve eiendommen.