SISTE: Klokka 20.35 melde Vest politidistrikt at brannvesenet har kontroll på brannen, men framleis heldt på med ettersløkking. Bustadhuset er redda. Total fire personar vart eksponerte for røyk i samband med evakuering av dyra. Personane vart undersøkte av helsepersonell på staden. Ein av dei vart køyrd til lokal legevakt for ei nærare undersøking.

Politiet fekk like før klokka 19 melding om full brann i ein driftsbygning. Det var brann i eit uthus aust for Bygstad i Sunnfjord som hadde spreidd seg til eit fjøs med kyr og geiter.

Naudetatane kom fram ein halvtime seinare.

Det var om lag 30 kyr, sauer og geiter i fjøset. Dei fleste er redda ut, men fire-fem dyr brann inne og døydde.

Driftsbygningen og eit uthus er nedbrent.

Det brann laurdag kveld på ein gard aust for Bygstad i Sunnfjord.

Framleis ikkje kontroll

To personar som bur på garden har blitt eksponerte for røyk. Dei blir undersøkte av helse på staden.

Det er ikkje kontroll på brannen. Og det er fare for at brannen spreier seg til eit bustadhus.

Politiet melde litt før klokka 20 at dyra som vart henta ut frå driftsbygningen er flytta til ein bø eit stykke unna. Dei verkar friske og uskadde.

Brannvesenet melder at spreiingsfaren minkar, men det framleis ikkje har kontroll på brannen.

Brannvesenet dynkar bustadhuset med vatn for å unngå at det byrjar å brenne.

Ifølge Firda, som først melde om saka, var eigaren av fjøsen ikkje heime då det byrja å brenne, men naboar kom raskt fram og greidde å berge ut dei fleste dyra.