Brann i et uthus i Sveio

Det begynte å brenne i et uthus i Liereidvegen i Sveio like før klokken 12.30 i ettermiddag. Uthuset er av stein og det er ikke fare for at brannen skal spre seg. Taket har kollapset, og mannskaper fra Førde brannstasjon er i ferd med å slukke brannen. Ingen personer er skadet.