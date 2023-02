Brann i eit lagerbygg i Lærdal

Brannvesenet rykker ut etter melding om brann i ein kledning på ein vegg i eit lagerbygg i Lærdal. Brannen skal vere sløkt av folk på staden. Lar Petter Lorvik i brannvesenet seier at det framleis skal vere litt røyk på staden. Brannmannskap er sendt frå Leikanger for å sjekke at brannen er heilt sløkt.