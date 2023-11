SISTE: Brannvesenet melder at dei har kontroll, men at brannen ikkje er slukka. Det er ikkje lenger fare for spreiing til nabohus.



Eit bustadhus på Marmorneset sør i Bergen er heilt overtent.

Brannvesenet er på staden og har starta sløkking.

Totalt 15 personar er evakuerte frå bustaden og nabohuset på grunn av spreiingsfare.

Ingen personar skal vera skadd, melder politiet.

Brannvesenet fekk melding om brannen i 21.30-tiden fredag kveld.

Brannvesen og politi er på staden. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Jobbar for å hindra spreiing

Marmorneset ligg sør i Bergen, ikkje langt frå Edvard Grieg sin tidlegare bustad, Trollhaugen.

Området er eit bustadområdet med fleire hus som står tett.

Innsatsleiar på staden seier dei valde å evakuera nabohusa fordi det var betydeleg speiingsfare.

– Det er to hus som ligg tett i tett. Begge er evakuert, seier innsatsleiar Ivar Kvant i Vest politidistrikt.

Politiet veit ikkje noko om kva som er årsaka til brannen.

Ifølge innsatsleiar jobbar brannvesenet no i all hovudsak med å hindra spreiinga av brannen til nabohus.

Høyrde høge smell

Ein bebuar i området seier til NRK at han høyrde høge smell frå huset då det starta å brenne.

Kvant seier situasjonen var uoversiktleg då brann og politi først kom til staden.

– Det var mange personar som virra rundt her og me hadde lite oversikt, men me fekk raskt kontroll på personane som bur i husa, seier Kvant.

Ingen personar skal ha fått i seg røyk eller er skadd på anna vis, fortel han.