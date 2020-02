Midt under festen braut det ut kraftig brann – fleire hus evakuerte

15 personar kom seg sjølv ut av huset då det tok til å brenne i ein bustad på Sagvåg i Stord i dag tidleg. Ifølgje politiet var det fest i bustaden.

Både festdeltakarane og folk frå nabohusa vart evakuert av politiet, totalt skal det dreie seg om omtrent 30 personar.

Fleire av dei evakuerte vart sendt til legevakta, der det vart oppretta mottaksstad for å samle dei evakuerte.

Brannvesenet sende store ressursar til staden.

– Vi sende fire mannskapsbilar og ein befalbil, fortel vaktleiar Svein Nesse ved 110-sentralen i Rogaland.

Avisa Sunnhordland skriv at det var eit rekkehus det brant i.

– Då dei første naudetatane kom til staden stod flammane opp av taket. Det var overtenning i bustaden. Personane i huset har evakuert seg sjølv ut, og blei tekne hand om av helse på staden, seier innsatsleiar Hans Kristian Dahl ved Stord lensmannskontor til avisa.

Ettersløkking

I 8-tida fortel 110-sentralen at brannvesenet er i gong med ettersløkking på staden.

– Vi passae no på at brannen ikkje blussar opp at, fortel Nesse.

Han trur dei etterkvart kan dimmitere brannmannskap frå staden.