Brann i bustad på Raudeberg

To menn i 40- og 50-åra er frakta til legevakt for sjekk etter ein husbrann i Nordvågsøyvegen på Raudeberg i Kinn kommune. Begge menn skal ha fått i seg noko røyk, melder Vest politidistrikt som fekk melding om brannen klokka 05:13 i natt. Brannen er no sløkt.