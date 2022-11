Brann i bustad i Bjørnafjorden

Brannvesenet rykker ut til ein bustad i Bjørnafjorden etter melding om brann i nokre gardiner. Brannen er meldt sløkt, men brannvesenet reiser likevel til staden for kontroll og for å sjå til dei to personane som oppheld seg i bustaden. Det er framleis ein del røyk på staden, melder Vest politidistrikt.