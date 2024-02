Brann i bolighus i Åsane

Det brenner i et bolighus i Sauråsbakken på Nyborg i Åsane. Brannen ble meldt like før klokken 06.00 og brannvesenet rykket ut med styrker fra flere stasjoner. Det er uklart om noen personer er skadet. Vaktleder Stian Kvam ved 110 Vest sier at brannvesenet nå har kontroll på brannen.