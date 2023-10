Brann i barnevogn ved skule

Litt før klokka 20 søndag kveld vart det meldt om at det brann ved Søreide skule i Bergen i ei barnevogn som stod der. Brannvesenet fekk sløkt det utan at noko anna enn barnevogna vart skadd. Politiet mistenkjer at brannen er påsett og dei har namn på nokre ungdomar dei mistenker kan ha noko med saka å gjera.