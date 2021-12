Det var klokken 10.14 det ble meldt om brann i en bygning i Nygårdsgaten i Bergen. Store mannskaper fra politi, brannvesen og helse rykket ut til stedet.

Det brant i litium-batterier hos sparkesykkelutleieren Ryde. De har lokaler i første etasje av bygningen. Mannskaper fra brannvesenet kom raskt til stedet og gikk inn i bygningen.

– Det var i starten kraftig røykutvikling og også åpne flammer, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til brannvesenet.

Klokken 10.25 ble brannen meldt slukket.

Opprettet sikkerhetssone

Det ble i en periode opprettet en sikkerhetssone på 50 meter rundt bygningen. Folk på treningssenteret til Sats like i nærheten ble blant annet evakuert etter hendelsen. Også Bybanen, som passerer like ved, ble stanset.

Tre personer ble kontrollert av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk.

– Litium batteriene det brant i er nå hentet ut av bygningen, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Det pågår nå utlufting av bygningen. Årsaken til brannen er så langt ikke kjent.

– Kriminalteknikere fra politiet vil starte arbeidet på brannstedet så snart det er mulig, sier Lund.

STORE MANNSKAPER: Både brann , helse og politi rykket ut til Rydes lokaler i Nygårdsgaten.

Svært brannfarlige

Litium batterier er ifølge SINTEF svært brannfarlige. Når et batteri antennes skyldes det som oftest ytre årsaker som feil ved lading, mekanisk skade eller overoppvarming.

For batterier som skal brukes til stasjonær energilagring er lading/utlading og overoppvarming ifølge SINTEF de vanligste årsakene til brann.

Litiumbatteriene brenner på en eksplosjonsartet måte. Det dannes gass inne i batteriet som antennes. Røykgassen er giftig.

Eksplosjonsfaren og giftigheten til røykgassen avhenger av hvilke metaller og hvilke komponenter som er i det eksakte batteriet, men for bygningsbruk må man anta at røykgass må ventileres ut for å ivareta sikkerheten til beboere og slokkemannskap.