Brann-forsvarer snarleg tilbake etter lei skade

Mange frykta at sesongen skulle vere over for Ruben Kristiansen, men han håper å vere tilbake på banen mot Molde etter sin lyskeskade. For snaue to veker sidan blei han operert for Gilmores groin i München. Onsdag var han tilbake på treningsfeltet på Nymark. – Eg har sprunge litt, og det kjennest fint ut. Det er ingenting som bremser meg lenger, seier 35-åringen til BA. Søndagens kamp mot Vålerenga når han ikkje, men han håper vere tilbake i toppkampen mot Molde over landslagsopphaldet. (NTB)