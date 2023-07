Brann avslår budet på kapteinen

Brann avslår budet på Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen fra svenske Elfsborg. Det bekrefter klubbens sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen til BT.

– Vi har ingen intensjon om å selge Sivert og vi ønsker ikke å selge Sivert. Vi er veldig glade for at han har to år igjen av kontrakten. Å selge Sivert er ikke noe vi overveier, sier Jacobsen til avisen.