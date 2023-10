Brann åpner for Mesterligaspill på Brann Stadion

Brann skal prøve å få spille én eller flere av kampene i gruppespillet i Mesterligaen på Brann Stadion. Det skriver Bergensavisen.

Onsdag kveld ble det klart at Brann tok seg videre til et historisk gruppespill i Mesterligaen.

Klubben har vært innstilt på at kampene må spilles på Åsane Arena fordi gressmatten på Brann stadion skal byttes ut i vinter. Men nå sier daglig leder i Brann til BA at UEFA tillater bruk av to hjemmebaner.

– Vi har hele tiden hatt et inntrykk av at man må spille på den samme hjemmebanen i gruppespillet til Champions League, sier daglig leder i klubben, Christian Kalvenes, til BA.

De første gruppespillkampene går før Brann-herrene sin siste hjemmekamp 25. november, som vil si at arbeidet med gressmatten uansett ikke kan starte før dette.

Men selv om dette åpner muligheter for Brann, er det ikke sikkert at de får lov til å spille Mesterligaen på stadion. Det er blant annet på grunn av varmekablene på gressmatten som ikke fungerer helt som de skal, ifølge BA.