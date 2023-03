Braktap for Åsane i debuten

Det blei eit tøft møte med Toppserien for Åsane. Røa vann 4–0 etter at Oslo-laget laga tre mål på fire minutt før halvtimen var spelt. Når midtstoppar Karen Vistnes i tillegg blei utvist etter 28 minutt, blei det tøft for Åsane å spela seg inn igjen i kampen. Røa la på til 4–0 midtvegs i andre omgang.