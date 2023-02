Bøtelagt etter at han krasja bilen sin, men nekta å punge ut

Ein nordfjording i 30- åra gjekk rettens veg etter at han fekk eit førelegg på 6000 kroner etter ei trafikkulykke i fjor haust. Like før ulykka hagla det kraftig, men mannen meinte han køyrde forsiktig nok. Men køyreturen enda med at han mista veggrepet i ein sving slik at bilen hamna utfor vegen og deretter på taket. Sjølv kom sjåføren frå hendinga med lettare skader. Politiet meinte mannen ikkje køyrde forsiktig nok. Heller ikkje i Sogn og Fjordane tingrett nådde mannen fram. Det enda med eit førelegg på 7200 kr, samt at han må betale sakskostnader på 3000 kr.