Børshopp for Nordic Mining

Aksjekursen til Nordic Mining har gjort eit hopp frå børsstart i går til børsstart i dag. I går ettermiddag vart det kjent tingretten gav staten fullt medhald, og miljørørsla tapte. Det betyr at Nordic Mining sitt gruveprosjekt på Engebøfjellet og sjødeponiet i Førdefjorden kan halde fram som planlagt. Dette viser igjen på aksjekursen, for like etter børsen opna i dag var aksjekursen opp i 95 øre, ved børsopning går var aksjen prisa til 81 øre.