Totalt har politiet i Vest politidistrikt fått inn ni meldingar om familievald julaftan og natt til 1. juledag.

– I tre av sakene er det borna som ringjer inn. Dei seier at mor og far ikkje er snille med kvarandre og ber politiet komme til staden, seier operasjonsleiar Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Tre personar blei pågripne og tekne med til arresten for familievald. Politiet vil følge opp fleire av dei andre sakene også. Det har gått i rus, krangling og fysisk vald.

– Det er overraskande at det skulle bli så mange saker når det eigentleg skal vere julefred.

Thue seier at det er normalt at dei må rykke ut til saker om verbale truslar, men at det er uvanleg med så mange tilfelle av familievald.

– Eg har ikkje opplevd at det har vore så mange tidlegare når eg har vore på jobb i jula.

Tykkjer det er trist

Barnevernet er varsla og tek hand om borna.

Thue tykkjer det er trist at julaftan endar slik i nokre familiar.

– Det skal vere fred og ro i jula. No håper eg at folk er snille med kvarandre i romjula og let julefreden senke seg, seier han.

Trur det er store mørketal

Også i Møre og Romsdal har det vore fleire saker med familievald julaftan og i natt.

HØG TERSKEL: Operasjonsleiar Arild Reite trur mange vegrar seg for å ringe om rusa eller valdeleg familiemedlemmar. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det er familiefolk som har krangla på eit slikt nivå at nokre har gått ut av huset, ringt politiet og bede om hjelp, seier operasjonsleiar Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han seier ingen er fysisk skadde, og at dei ikkje har fått meldingar om familievald der små born er involverte.

Reite trur det er store mørketal når det gjeld familievald, ikkje minst i julehøgtida.

– For mange er det svært høg terskel for å ringe politiet for å få fjerna familiemedlemmer som er rusa eller valdelege, seier han.

– Færre å spele på

Også leiar for Kors på halsen, Nelli Kongshaug, er uroa.

– Det er veldig trist at born opplever vald og overgrep på ein dag som mange tenkjer på som noko positivt. Vi veit dette er ei krevjande tid for mange, seier Nelli Kongshaug.

Kors på halsen er Raudekrossen si anonyme hjelpelinje for barn og unge, på telefon og chat.

Einsemd, krangling og vald heime er gjerne tema som dukkar opp i samtalane. Tala så langt er omtrent som tidlegare juler, og dei har hatt 30–40 samtalar kvar dag vesle julaftan og julaftan.

At politiet har fått inn mange meldingar om familievald, trur ho kan skuldast den spesielle situasjonen vi er i.

– Tidlegare kunne ein vere mange rundt eit middagsbord og ha større selskap. Det var fleire å spele på og fleire som regulerte korleis det var heime. I år har mange kanskje valt å feire meir for seg sjølv. Då opnar det opp for at dette kan skje.

Kors på halsen har ope kvar dag i jula.

– Vi tenkjer at denne jula er spesiell for mange, og at det er større behov for born og unge å ta kontakt for å snakke om korleis dei har det.