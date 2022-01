Bønder vil få økonomisk hjelp

Det vil bli ekstra løyving av tilskot dette året for å kompensere for ekstraordinær kostnadsvekst. Det kom fram under dagens møte bondeorganisasjonane hadde med landbruks – og matministeren. Leiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, synast dette er bra, men saknar at det kjem noko på straumkostnadane.