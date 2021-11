Mot slutten var smertene så store at ponnien ikke engang klarte å gå på beina.

Det står i den ferske dommen fra Hordaland tingrett, hvor en ponni-eier i 50-årene er dømt til fengsel i seks måneder.

Han får heller ikke lov til å eie dyr.

Lav kroppstemperatur

Mannen skaffet seg ponnien for rundt ti år siden. En av grunnene til at han valgte shetlandsponni, var at dyret kan klare seg ute hele året.

På småbruket i Nordhordland hadde mannen ved flere anledninger fått tydelige beskjeder fra Mattilsynet å bedre dyreholdet.

I 2020 kom den lokale dyrlegen på besøk. Den nå dømte mannen var borte, og en avløser hadde meldt veterinæren om at ponnien lå på bakken og ikke rørte seg.

Undersøkelsene viste at hesten var døende. Ponnien var hadde mistet mye hår, hadde forvokste hover og var sterkt avmagret. Kroppstemperaturen var på 32,7 grader, langt unna normalen for shetlandsponnier, som er mellom 37,5 og 38,5 grader.

Den ble avlivet på stedet.

KRUMMET SEG OPPOVER: Eieren sørget ikke for korrekt beskjæring av hovene. De var derfor forvokste, krummet seg oppover og hadde rørformet fasong, står det i tiltalen. Foto: Politiet

Mener det var en bevisst handling

NRK har tidligere fortalt om den 20 år gamle ponnien som måtte avlives etter at eieren ikke tok godt nok vare på dyret.

Under rettssaken kom det frem at ponnien hadde vært syk tidligere. I 2017 eller 2018 hadde faren til den dømte mannen hadde anbefalt sønnen å sende ponnien til slakting.

Men selv om eieren var enig i at ponnien var dårlig, mente han at ponnien skulle få leve et naturlig liv sammen med de to føllene hennes.

Etter bedring på sommeren, ble hesten vesentlig dårligere igjen høsten 2019. Hesten var mager, dårlig til bens og hadde vanskelig for å løpe.

Likevel tok ikke eieren affære, og mente at dyret hadde det best med flokken sin. Det mener retten viser at mannen har handlet bevisst, ut fra holdningen om at ethvert dyr skal leve naturlig så lenge som mulig.

FØLL: Ponnieieren mente at ponnien hadde det bedre i lag med de to føllene sine (et av dem på bildet), og at han derfor ikke ville avlive ponnien, mener retten. Foto: Politiet

Veterinæren mener ponnien hadde en alvorlig sykdom i hovene og huden.

Politiet mener at ponniens lidelser ble forverret av at eieren ikke ga henne tilsyn, fôring eller annet stell.

Eieren skal heller ikke ha sørget for korrekt beskjæring av hovene.

Det førte til at hovene var forvokste, krummet seg oppover og hadde en rørlignende fasong. Mot slutten klarte hesten ikke engang å gå på bena, skriver retten, og legger til:

«I den grad den har klart å gå så har hvert steg vært veldig smertefullt».

Vil ikke anke

Mannens advokat, Erik Johan Mjelde, sier til NRK at hans klient tar dommen tungt.

– Han har det selvsagt tungt, dette er vanskelig. Men han tar dommen til etterretning, og er lettet over å kunne legge det bak seg.

Mannen, som har ansvar for flere dyr, er ifølge forsvareren nå i dialog med Mattilsynet. Ifølge dommen kan ikke mannen ha ansvar for dyr før han eventuelt søker om fritak.

– Jeg er ikke kjent med om han vil søke om å få tilbake dyra, men han vil ta kontakt med Mattilsynet for å få til en god løsning, sier Mjelde.