Bonden tapte mot rike investorer: Gården havner på tvangssalg

Bergensbonde Sigurd Birkeland måtte møte i Hordaland tingrett fordi rike investorer har presset på for å selge gården hans.

Kravet om tvangssalg henger sammen med et lån kaffearvingen Berent Friele har gitt til tre investorer. Birkelands gård ble nemlig stilt som sikkerhet for et gråmarkedslån til Friele på 30 millioner kroner.

For å stille gården som sikkerhet skal Birkeland ha blitt forespeilet millionbeløp i betaling. Men disse pengene har han ikke sett noe til.

Heller ikke investorene som lånte penger til Friele har fått betalingen de har krav på. Derfor forsøkte investorene å få dekket gjelden Friele skal ha misligholdt.

Birkelands advokat har i retten anført at pantet på gården er ugyldig, fordi bonden ikke har signert alle pantedokumentene selv.

Men nå har Hordaland tingrett konkludert med at Stokke Eiendom kan tvangsrealisere eiendommen hans.