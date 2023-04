Bondelaget: Ta med deg meterstokk

Vestland bondelag meiner det er for mykje jerv i Indre Sogn. Fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld seier dei mange jerveobservasjonane i vinter gjer dei urolege for sauene som skal beite i fjella. Ho ber turgåarar om å pakke ein meterstokk i sekken, slik at dei kan ta bilete og vise fram storleiken om dei kjem over jervespor.