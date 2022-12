Statsbudsjettet og Norges domstoler

Vi, samtlige førstelagmenn, sorenskrivere og jordskifterettsledere i norske domstoler er svært bekymret over regjeringens forslag til budsjett for domstolene; lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene. Budsjettet vil svekke domstolenes uavhengighet som den tredje statsmakt og vil kunne føre til redusert effektivitet og kvalitet i våre avgjørelser.

Vi, domstolledere understreker at domstolene er grunnleggende og viktige institusjoner i samfunnsutviklingen og for vår rettssikkerhet. Grunnloven § 95 annet ledd bestemmer at «[s]tatens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet». Den norske stat er også ansvarlig for å bl.a. «sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner» (FNs bærekraftmål nr. 16).

Vi viser til at Stortinget i flere sammenhenger har understreket behovet for å styrke domstolenes uavhengighet. Regjeringens budsjettforslag bryter med dette, både med oppdeling i flere budsjettkapitler og detaljstyring av bestemte kostnader, som forslaget om å redusere utgiftene til dommerfullmektiger i tingrettene med 18 millioner kroner. Domstoladministrasjonens styre, oppnevnt av Kongen i statsråd og Stortinget, må ha en samlet budsjettpost for domstolene og Domstoladministrasjonen og frihet til å disponere budsjettet, til det beste for alle domstolene.

Vi gir Domstoladministrasjonen vår fulle støtte i at budsjettet for domstolene innebærer en reell reduksjon på 102 millioner kroner, i en situasjon hvor politiet, påtalemyndigheten og nå også kriminalomsorgen ellers styrkes.

Kuttet i domstolbudsjettet vil medføre at den nødvendige digitalisering av domstolene vil stoppe opp, dommere og saksbehandlere vil ikke bli erstattet ved ledighet og uverdige, uhensiktsmessige og usikrede rettslokaler på mange rettssteder landet rundt ikke blir fornyet. Budsjettreduksjonen vil også medføre at det blir vanskelig å ha forsvarlig drift på flere av rettsstedene.

Dette vil kunne innebære at det rettslige tilbudet til innbyggerne blir dårligere, saksbehandlingstiden øker, kvaliteten i våre avgjørelser blir svekket og publikums tillit til domstolene som konfliktløser blir redusert.

Vi domstolledere henvender oss derfor samlet direkte til Stortinget og vi ber våre folkevalgte om å styrke domstolene, og ikke svekke dem.