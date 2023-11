Blodraude tal for laksefisket i Vestland

16 av 18 lakseelvar i Vestland har hatt lågare fiske i 2023 enn snittet dei siste ti åra. Det viser tal frå eit utval av elvar som er utarbeida mellom anna av SSB og Norske Lakseelver. Åtte av elvane ligg meir enn 40 prosent under snittet dei siste ti åra. Elvane Gloppen, Vikja og Nærøydalselvi ligg alle meir enn 60 prosent under snittet. Totalt sett for heile landet har Norske Lakseelver berekna at årets sportsfiskesesong gav rett i overkant av 77 000 laks. Det er enda lågare enn i botnåret 2021, og trenden peikar stort sett nedover over heile landet.