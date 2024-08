Blodig mann sendt til sjukehuset - ein mann arrestert

Politiet rykka ut med fleire einingar etter melding om at ein blodig mann gjekk i gata i Bergen sentrum i 19-tida.

Dei fekk kontroll på mannen som skal ha nokre skadar, men truleg ikkje livstruande.

– Vi veit ikkje kva som har skjedd, vedkomande er ikkje særleg samarbeidsvillig, opplyser Vest politidistrikt først.

Mannen vart køyrd til Haukeland universitetssjukehus.

Like før klokka 21 opplyser politiet at dei har arrestert ein mann i området og mistenkt han. Dei sikrar no spor på staden og gjer avhøyr.