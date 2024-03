Blodig mann oppsøkte Fana legevakt: Siktede vil ikke forklare seg

Mandag skal mannen i 30-årene som er siktet i forbindelse med at en annen mann møtte opp blodig på Fana legevakt fredag, fremstilles for varetektsfengsling i Hordaland tingrett.

– Vi skal be om fire ukers fengsling i isolasjon, med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

Fredag ettermiddag oppsøkte en mann i 30-årene Fana legevakt i Bergen, med skader i halsregionen. Politiet har tidligere uttalt at skadene muligens har kommet som følge av bruk av kniv eller en annen skarp gjenstand.

NRK har tidligere fått opplyst av politiet at mannen som er pågrepet, er siktet for grov kroppsskade. Politiadvokat Fjellstad sier søndag kveld at siktelsen gjelder drapsforsøk.

– Siktede har ikke ønsket å avgi forklaring til politiet, sier Fjellstad.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger om helsetilstanden til fornærmede.

– Det er grunn til å tro at siktede og fornærmede kjenner hverandre, men hvor godt de kjenner hverandre og hvor lenge de eventuelt har kjent hverandre, er for tidlig å si noe om.

Ifølge Fjellstad er begge de to involverte kjent for politiet fra før.