Blodgivarar har fått hasteinnkalling til Blodbanken på Haukeland, som normalt er stengd på laurdagar.

I ei tekstmelding heiter det at det er «akutt behov for blod grunna ei alvorleg ulykke.»

– Det har vore eit behov som har gjort at vi har sendt ut innkallinga til registrerte blodgivarar. Det er ønskeleg at blodgivarar som har fått innkalling stiller opp dersom dei har moglegheit. Utover det treng ikkje folk å stille, seier Benedicte Bognø Brakstad, kommunikasjonsrådgjevar ved Haukeland universitetssjukehus.

Politiet ikkje kjend med ulykke

Politiet i Vest seier dei har blitt nedringd av ulike medium etter meldinga frå Blodbanken.

Dei er ikkje kjend med kva for ei ulykke det er snakk om.

– Politiet er ikkje kjend med kva for ei ulykke Blodbanken her sikter til. Vi veit at det har vore fleire ulike ulykker både i trafikken og anna i løpet av dei siste par dagane, skriv operasjonsleiar Tatjana Knappen i meldinga.

Ho avviser samstundes at det har vore ei katastrofe-liknande hending.

– Vi opplever at folk oppfattar tekstmeldinga som at det har skjedd ei større ulykke med mange involverte. Dette medfører ikkje riktigheit. Det har ikkje vore ei katastrofe-liknande hending i Vest politidistrikt, skriv Knappen.

30 til 40 blodgivarar har fått hasteinnkalling frå Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

30–40 har fått innkalling

Haukeland opplyser at dei treng å auke blodlageret, og det er bakgrunnen for hasteinnkallinga.

– Det er særs ønskeleg at dei som har fått innkalling stiller opp dersom dei har moglegheit, utover dette treng ikkje folk stille, seier Einar Kristoffersen, avdelingssjef ved Blodbanken.

Kristoffersen seier 30–40 personar har fått innkalling via tekstmelding. Så mange som mogleg av desse blir oppfordra til å møte opp.

Det er særskild behov for 0-blod, men enkelte A-givarar blir også spurt om å kome. Det er to år sidan sist det vart sendt ut ei liknande innkalling.

Haukeland vil ikkje utdjupe kva ulykke eller hending som er bakgrunn for innkallinga og viser til personomsyn. Men Kristoffersen seier situasjonen er «kritisk».

– Natt til laurdag har blodforbruket på sjukehuset vore veldig høgt. På eit tidspunkt stod vi i fare for å gå tom for eit viktig blodprodukt, som er viktig for å kunne stoppe blødingar.

– I innkallinga viser de til ein «alvorleg ulykke», kva slags hending er dette?

– Eg ber om forståing for at eg ikkje kan seie noko om den konkrete hendinga av pasientomsyn.

– Er det hending som har skjedd det siste døgnet som gjer at de har ekstra behov for blod?

– Igjen så vil eg ikkje seie så mykje om den konkrete hendinga, seier Kristoffersen.

– Frå utsida ser det merkeleg ut at ei enkelthending kan sette dykk i ein slik situasjon?

– Ja, det skjønar eg. Men det ein må vere klar over er at blod og blodprodukt er ferskvare.

Han viser til at vanleg blod kan oppbevarast tre til fire veker før det må kasserast dersom ein ikkje brukar det.

På generelt grunnlag seier han at ei enkelthending, i seg sjølv, kan føre til så stort forbruk av blod som gjer «at vi går til dei stega vi gjer i dag.»