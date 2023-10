Blir truleg ny leiar i næringsutvalet

Oddmund Klakegg (Sp) frå Jølster i Sunnfjord blir etter det NRK har grunn til å tru ny leiar i næringsutvalet i Vestland fylkeskommune. Klakegg (biletet) har tidlegare vore mangeåring ordførar i Jølster. Partifelle Sigrid Brattabø Handegard, som opphavleg skulle leie næringsutvalet, blir truleg gruppeleiar for Senterpartiet i fylkestinget. Omrokeringa skjer fordi Aleksander Øren Heen blir stortingsrepresentant. Han var tiltenkt rolla som gruppeleiar for Senterpartiet i fylkestinget. Dei formelle vala skjer under fylkestinget i Bergen i morgon.