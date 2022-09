Blir kvalm av tilspissa situasjon

Fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG) fortalde under fylkestinget på Mongstad i dag at ho blir kvalm av den tilspissa tryggingspolitiske situasjon. – Å sitje her rett ved oljeanlegget på Mongstad med auka nasjonal beredskap er til å bli kvalm av. Vi ser at det er utført sabotasje hos nabolanda våre Sverige og Danmark. Det danske forsvaret er på plass på Bornholm. England er på veg inn i ein resesjon. Eg fryktar sabotasje på norsk sokkel og cyberangrep. Dette angår oss også i Vestland, seier Golis.