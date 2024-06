Blir ikke streik blant flyteknikere: – En av de vanskeligste meklingene i år

Det blir ikke streik blant flyteknikerne.

– Vi har kommet i mål, noe jeg er veldig glad for, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Også NHO luftfart bekrefter enigheten.

Fristen for å bli enige gikk ut ved midnatt, men meklingen fortsatte på overtid hos Riksmekleren i flere timer.

– Det her er en av de vanskeligste meklingene vi har hatt i år. Det er ekstra godt å komme i mål i en slik konflikt, sier Ruland.

Han ønsker ikke si noe nærmere om hva som har vært vanskelig.

– Men jeg tror partene er godt fornøyde med resultatet vi har kommet fram til, sier riksmekleren.

Det bekrefter Erik Lahnstein, administrerende direktør i NHO Luftfart.

– Det er en avtale som begge parter kan leve med, og som ikke utfordrer den norske frontfagsmodellen. Det er vi veldig glade for.

NRK har tatt kontakt med Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO), men har ikke fått svar.

Kunne blitt streik fra fredag

Det ble brudd i lønnsforhandlingene i mai.

Hadde ikke partene blitt enige nå, hadde det blitt streik fra fredag morgen.

Det ville i så fall kunnet ramme store mengder reisende, i og med at sommerferien for mange skoleelever starter denne helga.

Ifølge tall fra Avinor skal hele 1,8 millioner reisende gjennom de fire største flyplassene i Norge de to neste ukene.

Streiken ville rammet vedlikehold og reparasjoner på fly fra både SAS, Norwegian og Widerøe.

– Vi veldig glad for at vi unngår en streik. Og at ikke tusenvis av passasjerer blir rammet av uregelmessigheter i luftfarten nå som vi er på vei inn i sommerferien, sier Lahnstein.

De siste ukene har flere streiker i luftfarten blitt avverget. Senest blant Norwegian-pilotene torsdag formiddag.

Fly med feil kan bli satt på bakken til helgen. Foto: NTB

Kunne blitt kaos

NHH-professor Frode Steen mener passasjerene raskt ville merket konsekvensene av en streik blant flyteknikere.

NHH-professor Frode Steen tror passasjerene vil merke til konsekvensene av en streik. Foto: Hallvard Lyssand / NHH

Han peker på at det er strenge krav til flymaskinene og sikkerheten. Og at folk som er på jobb kan ikke gjøre jobben for de streikende flyteknikerne.

– Man kan sammenligne dette med en bil. Får du en rød varsellampe i dashbordet ditt, kan du tenke at «ja ja, jeg kan vente og ta det på neste service». Men det kan du ikke med et fly, det må settes rett på bakken, forklarer han.

Det hjelper ikke på at meklingen skjer rett før den travle sommersesongen er i gang.

– Kapasiteten til flyteknikerne er allerede maksimert, mener Steen.

Samtidig tror økonomiprofessoren at flyselskapene har lite ressurser å gå på, og at en streik derfor ikke ville blitt veldig langvarig.

Mange søker seg til varmere strøk i ferien. Foto: Petter Strøm / NRK

Knusende ro hos flyselskapene

NFO varslet plassfratredelse for 30 medlemmer, av totalt 480 flyteknikere i Norge.

I dagene og timene før enigheten, var ikke flyselskapene særlig bekymret for kaos på lufthavnene.

Ved Bergen Lufthavn Flesland var det lagt opp til at seks flyteknikere fra Widerøe Technical Services skulle bli tatt ut i streik.

Infotavlen på Flesland i Bergen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Vi planlegger for normal drift. Skulle det oppstå enkelte driftsforstyrrelser vil berørte passasjerer bli kontaktet, sa kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, Lina Lindegaard Carlsen, til NRK.

Pressesjef i SAS, Joachim Sponheim, skrev i en tekstmelding at en streik ville hatt begrenset effekt på flytrafikken.

Norwegian uttalte fredag til NTB at det var for tidlig å si noe om mulige konsekvenser.

Også flyteknikere ved flyplassen i hovedstaden kunne blitt tatt ut av arbeid fredag. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Steile fronter mellom partene tidligere

Det ble rapportert om forholdsvis liten avstand mellom partene etter lønnsforhandlingene i mai.

Avstanden skal imidlertid være stor når det gjelder spørsmål om innretningen av arbeids- og fritid for teknikerne.

Flyteknikerne streiket sist sommeren 2022.

NHO Luftfart henter fram et grep fra den gang, og har varslet plassoppsigelse i luftambulansetjenesten, en såkalt lockout.

Mandag gikk NFO hardt ut mot dette. De kaller det et forsøk på «fagforeningsknusing», der arbeidsgiverorganisasjonen tvinge frem tvungen lønnsnemnd ved å ramme liv og helse.

NFO hevdet i en pressemelding at luftambulanse-teknikerne i utgangspunktet ikke er del av streikeuttaket, nettopp for å hindre at liv og helse skal stå på spill.

Arkivbilde av flyteknikere i Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Partene ønsket ikke kommentere saken overfor NRK torsdag mens meklingen pågikk.

NHO Luftfart viste til svarene de hadde gitt til Dagbladet før meklingen startet. Der avviste de at luftambulanse-teknikerne ikke var en del av det opprinnelige streikeuttaket, eller at det er unormalt å gå til lockout.