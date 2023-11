Blir fråteken to månadar med etterløn

Etter å ha gitt ordførarklubba vidare, skulle Arnstein Menes tilbake til jobben på Høgskulen på Vestlandet. Der hadde han hatt permisjon for å vera ordførar i Sogndal.



Det vekte sterke reaksjonar blant fleire lokalpolitikarar då NRK nyleg avslørte at Menes sjølv hadde bedt arbeidsgjevaren sin om to månader forlenga permisjon, i den same perioden som han ba om etterlønn frå kommunen.

Den avgåtte ordføraren sa ikkje frå til Sogndal kommune at han hadde jobb å gå til allereie 1. november då han søkte om etterløn fram til nyttår.

Formannskapet vedtok i dag å ta frå den tidlegare ordføraren dei to siste månadane med etterløn.

Bruttoløna for dei to månadane er om lag 160.000 kroner.

– Det er heilt naturleg å endre eit vedtak når det kjem fram nye opplysningar i ettertid, fortel noverande ordførar i kommunen, Stig Ove Ølmheim.

Ordførar Stig Ove Ølmheim meiner det er heilt naturleg å gå tilbake på vedtaket når det no kjem fram nye opplysingar. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Då politikarane vedtok å gi Menes etterløn i oktober, hadde den avgåtte ordføraren allereie søkt arbeidsgjevaren om permisjon ut året.

Menes hadde frå før permisjon fram til 31. oktober, og skreiv i søknaden om etterløn at arbeidsgjevaren «trengde tid på å områ seg».

Men politikarane trudde han ikkje hadde jobb å gå til, og vedtok å gi han pengar ut året.

Dagen etter fekk han innvilga permisjon ut året frå jobben sin ved Høgskulen.

– Desse opplysningane var me ikkje kjende med då me behandla vedtaket sist, fortel Ølmheim.

Både partiet Raudt og Frp har bede om at saka skal takast opp i kontrollutvalet.

Rita Navarsete i Frp er nøgd med at kommunen har no trekt tildelinga av etterløn.

– Saka har blitt godt belyst og eg føler meg tilfreds med det som har kome fram, seier ho.

Viktige datoar i saka om etterløna til Menes Ekspander/minimer faktaboks NRK har sett fleire dokument i samband med etterløn-saka til ordføraren. I korte trekk er dette viktige datoar: 20. september: Grunna ordførarbyte i Sogndal etter valet søkjer Menes om etterløn i seks til 12 veker frå 6. oktober. Eposten blir svart på med kopi til både Høgskulen og kommunedirektør. 5. oktober: Stig Ove Ølmheim blir vald til ny ordførar. 8. oktober: Søknaden blir vidaresendt også til ny ordførar i Sogndal. 17. oktober: Menes søkjer Høgskulen på Vestlandet om utvida permisjon grunna «høg arbeidsbelastning over lang tid og ynskje om å bruke meir tid saman med familie fram til nyttår». 19. oktober: Formannskapet i Sogndal handsamar søknaden og vedtek å gje Menes etterløn til 1. januar. Etterløna blir stoppa om nye arbeidsforhold dukkar opp. 20. oktober: Søknaden om utvida permisjon blir innvilga frå Høgskulen på Vestlandet.

– Kunne vore meir tydeleg

Den tidlegare ordføraren var til stades under møtet til formannskapet i kommunen der det skulle avgjerast om han hadde rett på etterløna. Menes deltok ikkje i handsaminga av saka.

– Har du gjort det du kan for å få fram alle opplysningar i saka?

– Eg kunne vore meir tydeleg på den permisjonstida eg hadde ved høgskulen. Men alle opplysningane er korrekte, så eg har ikkje gitt nokon feil opplysningar, seier Arnstein Menes om søknaden om etterløn.

25. oktober etterlyste kommunen dokumentasjon på at arbeidsgjevaren hans ikkje hadde ei stilling som han kunne gå tilbake til, men fekk først svar førre helg.

– Kvifor tok det så lang tid å svare på den?

– Eg hadde ikkje dokumentasjonen då.

– Dette kunne vore handtert på ein anna måte, dei kunne ringt meg og spurt, meiner Menes. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Vil ikkje kommentere

I søknaden sin om etterløn skreiv Menes at arbeidsgjevaren Høgskulen på Vestlandet trengde tid på å områ seg, og at avtalen med høgskulen var at «eg tidlegast er attende i arbeid hjå HVL 1. desember og seinast 1. januar 2024.»

Prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil ikkje kommentere saka, sidan det er ei personalsak.

På generelt grunnlag seier ho at «Ein arbeidstakar har rett på permisjon for deltaking i politiske verv. Etter vervet er avslutta har arbeidstakar rett på å komme tilbake. Det er nedfelt i lovverket»

– Vi har teke imot og innvilga ein permisjonssøknad frå ein av våre tilsette og følgd ordinære rutinar for slik sakshandsaming. Vi tar sjølvsagt vårt ansvar som arbeidsgjevar, konkluderer Naustdal.