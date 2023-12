Blir framstilt for varetektsfengsling

Ein mann i 20-åra blir framstilt for varetektsfengsling i dag etter ei valdshending i Dale i Sunnfjord fredag kveld.

Mannen brukte kniv, og ein person vart ifylgje Firda sendt til sjukehuset i Førde med eit kutt.

Politiadvokat Bernt Dalsveen seier til NRK at det blir fengslingsmøte klokka 12 i dag. Politiet ynskjer å varetektsfengsle mannen i fire veker.

Mannen er utanlandsk statsborgar og politiet meiner det er fare for unndraging, og fare for at bevis vert øydelagt.

Den fornærma vart lettare skada, ifylgje BT.